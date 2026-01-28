Match de rugby à XV Cancon
Match de rugby à XV Cancon mercredi 25 février 2026.
Match de rugby à XV
Stade municipal du Palayre Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
L’équipe Cadette affronte Bruges à Cancon
L’équipe Féminine à XV affronte Bruges à Cancon
Stade municipal du Palayre Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 4cantonsbhap@gmail.com
English : Match de rugby à XV
Cadet team takes on Bruges in Cancon
Women’s XV team takes on Bruges in Cancon
