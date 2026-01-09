Match de rugby à XV Castillonnès
Match de rugby à XV Castillonnès samedi 10 janvier 2026.
Match de rugby à XV
Stade de rugby Henri Moret Castillonnès Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
L’équipe cadette des 4 cantons BHAP affronte Niort.
Stade de rugby Henri Moret Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33
English : Match de rugby à XV
The 4 cantons BHAP cadet team takes on Niort.
