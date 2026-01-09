Match de rugby à XV Castillonnès

Match de rugby à XV

Stade de rugby Henri Moret Castillonnès Lot-et-Garonne

L’équipe cadette des 4 cantons BHAP affronte Niort.

Stade de rugby Henri Moret Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33

English : Match de rugby à XV

The 4 cantons BHAP cadet team takes on Niort.

