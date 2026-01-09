Match de rugby à XV Monflanquin
Match de rugby à XV Monflanquin dimanche 11 janvier 2026.
Match de rugby à XV
Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : 2026-01-11
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
L’équipe Fédérale des 4 cantons BHAP affronte Cahors.
Repas d’avant match à la Salle des fêtes de Monflanquin.
Menu soupe de perle du Japon, poule au pot farcie accompagnée de ses légumes, fromage, galette des rois, vin et café.
Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33
English : Match de rugby à XV
The Fédérale des 4 cantons BHAP team takes on Cahors.
Pre-match meal at the Salle des fêtes in Monflanquin.
Menu: Japanese pearl soup, stuffed poule au pot with vegetables, cheese, galette des rois, wine and coffee.
