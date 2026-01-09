Match de rugby à XV Monflanquin

Match de rugby à XV

2026-01-11

2026-01-11

L’équipe Fédérale des 4 cantons BHAP affronte Cahors.

Repas d’avant match à la Salle des fêtes de Monflanquin.

Menu soupe de perle du Japon, poule au pot farcie accompagnée de ses légumes, fromage, galette des rois, vin et café.

Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Match de rugby à XV

The Fédérale des 4 cantons BHAP team takes on Cahors.

Pre-match meal at the Salle des fêtes in Monflanquin.

Menu: Japanese pearl soup, stuffed poule au pot with vegetables, cheese, galette des rois, wine and coffee.

