Match de rugby Cancon
Stade municipak du Palayre Cancon
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
L’équipe Cadette 4 Cantons BHAP affronte Bergerac
Ce match sera suivi à 15h30 du match de l’équipe Junior 4 Cantons BHAP qui affrontera celle de Riberac
Stade municipak du Palayre Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 4cantonsbhap@gmail.com
English : Match de rugby
Cadette 4 Cantons BHAP take on Bergerac
This match will be followed at 3:30 p.m. by the Junior 4 Cantons BHAP team against Riberac
