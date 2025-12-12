Match de rugby Cancon

Match de rugby Cancon samedi 13 décembre 2025.

Stade municipak du Palayre Cancon Lot-et-Garonne

L’équipe Cadette 4 Cantons BHAP affronte Bergerac
Ce match sera suivi à 15h30 du match de l’équipe Junior 4 Cantons BHAP qui affrontera celle de Riberac
Ce match sera suivi à 15h30 du match de l’équipe Junior 4 Cantons BHAP qui affrontera celle de Riberac   .

Stade municipak du Palayre Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   4cantonsbhap@gmail.com

English : Match de rugby

Cadette 4 Cantons BHAP take on Bergerac
This match will be followed at 3:30 p.m. by the Junior 4 Cantons BHAP team against Riberac

