Match de rugby Chambéry Albi Esplanade André Gilbertas Chambéry

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Début : 2026-01-23 19:30:00
2026-01-23
Un gros choc face à Albi attend nos Chambériens au Stadium le vendredi 23 janvier à 19h30 ! Réservez vos places dès maintenant !
Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 85 78 80 secretariat@soc-rugby.com
English :
A big clash against Albi awaits our Chambériens at the Stadium on Friday, January 23 at 7:30pm! Book your tickets now!
