Match de rugby Chambéry Nice Esplanade André Gilbertas Chambéry vendredi 13 février 2026.

Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13 22:30:00

2026-02-13

Chambéry reçoit le leader Nice dans un choc à ne pas manquer au Chambéry Savoie Stadium !
Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 85 78 80  secretariat@soc-rugby.com

Chambéry host leaders Nice in a must-see clash at Chambéry Savoie Stadium!

L’événement Match de rugby Chambéry Nice Chambéry a été mis à jour le 2026-01-26 par Grand Chambéry Alpes Tourisme