Match de rugby Chambéry Rennes Esplanade André Gilbertas Chambéry

Match de rugby Chambéry Rennes Esplanade André Gilbertas Chambéry vendredi 26 septembre 2025.

Match de rugby Chambéry Rennes

Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:30:00

fin : 2025-09-26 00:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Le SOC Rugby accueille Rennes pour la 5ème journée de Nationale au Chambéry Savoie Stadium.

.

Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 85 78 80 secretariat@soc-rugby.com

English :

SOC Rugby welcomes Rennes to the Chambéry Savoie Stadium for the 5th day of the Nationale.

German :

Das SOC Rugby empfängt Rennes am 5. Spieltag der National League im Chambéry Savoie Stadium.

Italiano :

Il SOC Rugby accoglie il Rennes allo stadio Chambéry Savoie per la quinta giornata del campionato nazionale francese.

Espanol :

El SOC Rugby recibe al Rennes en el estadio de Chambéry Savoie para disputar la 5ª jornada del campeonato nacional francés.

L’événement Match de rugby Chambéry Rennes Chambéry a été mis à jour le 2025-09-10 par Grand Chambéry Alpes Tourisme