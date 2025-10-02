Match de rugby Stade Maurice Boyau Dax
Match de rugby Stade Maurice Boyau Dax jeudi 2 octobre 2025.
Match de rugby
Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des Sports Dax Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Grande soirée en perspective, le Rugby Club Vannes Officiel vient défier nos Rouges sur leur terrain au stade Maurice Boyau.
Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des Sports Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
