Match de rugby Stade Maurice Boyau Dax

Match de rugby Stade Maurice Boyau Dax jeudi 2 octobre 2025.

Match de rugby

Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des Sports Dax Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Grande soirée en perspective, le Rugby Club Vannes Officiel vient défier nos Rouges sur leur terrain au stade Maurice Boyau. .

Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des Sports Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Match de rugby

German : Match de rugby

Italiano :

Espanol : Match de rugby

L’événement Match de rugby Dax a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Grand Dax