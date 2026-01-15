Match de rugby STADE MAURICE BOYAU Dax
Match de rugby STADE MAURICE BOYAU Dax vendredi 23 janvier 2026.
Match de rugby
STADE MAURICE BOYAU 3 BOULEVARD DES SPORTS Dax Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
C’est l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison !
Place au légendaire derby basco-landais l’US DAX RUGBY LANDES reçoit le Biarritz Olympique pour un match de gala qui s’annonce bouillant ! .
