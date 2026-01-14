Match de Rugby Ecosse vs France à Luz Ardiden ! LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur
Match de Rugby Ecosse vs France à Luz Ardiden ! LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur samedi 7 mars 2026.
Match de Rugby Ecosse vs France à Luz Ardiden !
LUZ ARDIDEN Bar d’Aulian Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 15:10:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Viens vibrer au rythme du rugby dans une ambiance chaleureuse et conviviale à la station de ski de Luz Ardiden ! Ne manque pas la diffusion en direct du match Ecosse vs France !
Ambiance de folie entre amis ou en famille, partage ta passion du sport autour d’une bière, d’un chocolat chaud ou d’un bon repas à notre bar éphémère.
Que tu sois fan des Bleus ou supporter de l’Ecosse, cet événement promet de mettre le feu aux pentes de Luz Ardiden !
On t’attend pour ce moment sportif et festif !
.
LUZ ARDIDEN Bar d’Aulian Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and vibrate to the rhythm of rugby in a warm and friendly atmosphere at the Luz Ardiden ski resort! Don’t miss the live broadcast of Scotland vs France!
Crazy atmosphere: with friends or family, share your passion for the sport over a beer, hot chocolate or a good meal at our ephemeral bar.
Whether you’re a Les Bleus fan or a Scotland supporter, this event promises to set the slopes of Luz Ardiden alight!
We look forward to seeing you there!
L’événement Match de Rugby Ecosse vs France à Luz Ardiden ! Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-14 par OT de Luz St Sauveur|CDT65