Match de Rugby Ecosse vs France à Luz Ardiden ! LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

Match de Rugby Ecosse vs France à Luz Ardiden !

LUZ ARDIDEN Bar d’Aulian Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-07 15:10:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Viens vibrer au rythme du rugby dans une ambiance chaleureuse et conviviale à la station de ski de Luz Ardiden ! Ne manque pas la diffusion en direct du match Ecosse vs France !

Ambiance de folie entre amis ou en famille, partage ta passion du sport autour d’une bière, d’un chocolat chaud ou d’un bon repas à notre bar éphémère.

Que tu sois fan des Bleus ou supporter de l’Ecosse, cet événement promet de mettre le feu aux pentes de Luz Ardiden !

On t’attend pour ce moment sportif et festif !

LUZ ARDIDEN Bar d'Aulian Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 64

English :

Come and vibrate to the rhythm of rugby in a warm and friendly atmosphere at the Luz Ardiden ski resort! Don’t miss the live broadcast of Scotland vs France!

Crazy atmosphere: with friends or family, share your passion for the sport over a beer, hot chocolate or a good meal at our ephemeral bar.

Whether you’re a Les Bleus fan or a Scotland supporter, this event promises to set the slopes of Luz Ardiden alight!

We look forward to seeing you there!

L’événement Match de Rugby Ecosse vs France à Luz Ardiden ! Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-14 par OT de Luz St Sauveur|CDT65