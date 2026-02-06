Match de rugby féminin Entente Sanguinet vs Benejacq Stade de rugby Raymond Brun Salles
Match de rugby féminin Entente Sanguinet vs Benejacq
2026-02-15
Venez encourager les joueuses lors du match de rugby féminin opposant l’Entente Sanguinet à Benejacq, dimanche15 février à 15h, au stade de rugby Raymond Brun, chemin de Lanquette.
Un rendez-vous sportif placé sous le signe de l’engagement, du fair-play et de la convivialité ! .
Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 46 04
