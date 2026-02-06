Match de rugby féminin Entente Sanguinet vs Benejacq Stade de rugby Raymond Brun Salles

Match de rugby féminin Entente Sanguinet vs Benejacq

Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Venez encourager les joueuses lors du match de rugby féminin opposant l’Entente Sanguinet à Benejacq, dimanche15 février à 15h, au stade de rugby Raymond Brun, chemin de Lanquette.

Un rendez-vous sportif placé sous le signe de l’engagement, du fair-play et de la convivialité ! .

Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 46 04

