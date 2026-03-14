Match de Rugby

Stade Habas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Les seniors de l’Union Sportive Habassaise reçoivent le club de AS BAYONNE pour la 17ème journée du championnat de Régionale 1.

Coup d’envoi 14H30 Réserves 16H00 Premières

Les seniors de l’Union Sportive Habassaise reçoivent le club de AS BAYONNE pour la 17ème journée du championnat de Régionale 1.

Coup d’envoi 14H30 Réserves 16H00 Premières .

Stade Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr

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English : Match de Rugby

The senior team of Union Sportive Habassaise host AS BAYONNE for the 17th day of the Régionale 1 championship.

Kick-off 14H30 Reserves 16H00 Premières

L’événement Match de Rugby Habas a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans