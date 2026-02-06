Match de Rugby Nationale 2 Salles vs Mauléon Stade de rugby Raymond Brun Salles

Match de Rugby Nationale 2 Salles vs Mauléon

Tarif : – –

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Rendez-vous au stade pour un bel après-midi de rugby à Salles !

L’équipe de Nationale 2 de l’Union Sportive Salloise reçoit Mauléon le samedi 14 février à 16h.

En lever de rideau, les Espoirs entreront en jeu dès 14h45.

Venez encourager les équipes et partager un moment convivial en tribunes ! .

Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Match de Rugby Nationale 2 Salles vs Mauléon

