Match de Rugby Nationale 2 Salles vs Mauléon Stade de rugby Raymond Brun Salles

Match de Rugby Nationale 2 Salles vs Mauléon
Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles
14 février 2026
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Rendez-vous au stade pour un bel après-midi de rugby à Salles !
L’équipe de Nationale 2 de l’Union Sportive Salloise reçoit Mauléon le samedi 14 février à 16h.
En lever de rideau, les Espoirs entreront en jeu dès 14h45.
Venez encourager les équipes et partager un moment convivial en tribunes ! .
Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles 33770
