Match de Rugby Pays de Galles vs France à Luz Ardiden ! LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

Match de Rugby Pays de Galles vs France à Luz Ardiden !

LUZ ARDIDEN Bar d’Aulian Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-15 16:15:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Viens vibrer au rythme du rugby dans une ambiance chaleureuse et conviviale à la station de ski de Luz Ardiden ! Ne manque pas la diffusion en direct du match Pays de Galles vs France sur grand écran.

Ambiance de folie entre amis ou en famille, partage ta passion du sport autour d’une bière, d’un chocolat chaud ou d’un bon repas à notre bar éphémère.

Que tu sois fan des Bleus ou supporter du Pays de Galles, cet événement promet de mettre le feu aux pentes de Luz Ardiden !

On t’attend nombreux pour ce moment sportif et festif !

LUZ ARDIDEN Bar d’Aulian Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 64

English :

Come and vibrate to the rhythm of rugby in a warm and friendly atmosphere at the Luz Ardiden ski resort! Don’t miss the live broadcast of Wales vs. France on the big screen.

Crazy atmosphere: with friends or family, share your passion for the sport over a beer, hot chocolate or a good meal at our ephemeral bar.

Whether you’re a Les Bleus fan or a Wales supporter, this event promises to set the slopes of Luz Ardiden alight!

We’re looking forward to seeing you there!

