Match de rugby Salles contre Graulhet Stade de rugby Raymond Brun Salles

Match de rugby Salles contre Graulhet

Match de rugby Salles contre Graulhet Stade de rugby Raymond Brun Salles dimanche 18 janvier 2026.

Match de rugby Salles contre Graulhet

Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18

Date(s) :
2026-01-18

L’Union Sportive Salloise accueille les équipes de Graulhet les Espoirs joueront à 13h30, suivis de l’équipe première à 15h15.   .

Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 12 30 06  rugbyuss33@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Match de rugby Salles contre Graulhet

L’événement Match de rugby Salles contre Graulhet Salles a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Val de l’Eyre