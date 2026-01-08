Match de rugby Salles contre Graulhet Stade de rugby Raymond Brun Salles

Match de rugby Salles contre Graulhet

Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

L’Union Sportive Salloise accueille les équipes de Graulhet les Espoirs joueront à 13h30, suivis de l’équipe première à 15h15. .

Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 12 30 06 rugbyuss33@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Match de rugby Salles contre Graulhet

L’événement Match de rugby Salles contre Graulhet Salles a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Val de l’Eyre