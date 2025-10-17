Match de rugby SAXV Biarritz Olympique PB Stade Chanzy Angoulême

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-10-17 19:30:00

2025-10-17

Pour la septième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit Biarritz Olympique PB.

Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!

English :

For the seventh day of Pro D22, SAXV hosts Biarritz Olympique PB.

All behind them… This is Chanzy !!!

German :

Am siebten Spieltag der Pro D22 empfängt der SAXV Biarritz Olympique PB.

Alle hinter ihnen… Hier hier ist Chanzy!!!

Italiano :

Nella settima giornata della Pro D22, il SAXV ospita il Biarritz Olympique PB.

Siamo tutti dietro di loro… Qui Chanzy !!!

Espanol :

En la séptima jornada de la Pro D22, el SAXV recibe al Biarritz Olympique PB.

Estamos todos detrás de ellos… ¡¡¡Aquí Chanzy !!!

