Match de rugby SAXV Colomiers Rugby Stade Chanzy Angoulême vendredi 26 septembre 2025.
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente
Début : Vendredi 2025-09-26 19:30:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Pour la cinquième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit Colomiers Rugby.
Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42
English :
For the fifth day of Pro D22, SAXV hosts Colomiers Rugby.
All behind them… Here here is Chanzy !!!
German :
Am fünften Spieltag der Pro D22 empfängt der SAXV Colomiers Rugby.
Alle hinter ihnen… Hier hier ist Chanzy!!!
Italiano :
Nella quinta giornata di Pro D22, il SAXV ospita il Colomiers Rugby.
Siamo tutti con loro… Qui Chanzy!!!
Espanol :
En la quinta jornada del Pro D22, el SAXV recibe al Colomiers Rugby.
Estamos todos detrás de ellos… ¡¡¡Aquí Chanzy !!!
