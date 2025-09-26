Match de rugby SAXV Colomiers Rugby Stade Chanzy Angoulême

Match de rugby SAXV Colomiers Rugby Stade Chanzy Angoulême vendredi 26 septembre 2025.

Match de rugby SAXV Colomiers Rugby

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-09-26 19:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Pour la cinquième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit Colomiers Rugby.

Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!

English :

For the fifth day of Pro D22, SAXV hosts Colomiers Rugby.

All behind them… Here here is Chanzy !!!

German :

Am fünften Spieltag der Pro D22 empfängt der SAXV Colomiers Rugby.

Alle hinter ihnen… Hier hier ist Chanzy!!!

Italiano :

Nella quinta giornata di Pro D22, il SAXV ospita il Colomiers Rugby.

Siamo tutti con loro… Qui Chanzy!!!

Espanol :

En la quinta jornada del Pro D22, el SAXV recibe al Colomiers Rugby.

Estamos todos detrás de ellos… ¡¡¡Aquí Chanzy !!!

L’événement Match de rugby SAXV Colomiers Rugby Angoulême a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême