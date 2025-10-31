Match de rugby SAXV FC Grenoble Rugby Stade Chanzy Angoulême

Match de rugby SAXV FC Grenoble Rugby Stade Chanzy Angoulême vendredi 31 octobre 2025.

Match de rugby SAXV FC Grenoble Rugby

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00

Pour laneuvième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit le FC Grenoble Rugby.

Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42

English :

For the ninth day of Pro D22, SAXV hosts FC Grenoble Rugby.

We’re all behind them… Here here is Chanzy !!!

German :

Am neunten Spieltag der Pro D22 empfängt der SAXV den FC Grenoble Rugby.

Alle hinter ihnen… Hier ist Chanzy!!!

Italiano :

Nella nona giornata di Pro D22, il SAXV ospita l’FC Grenoble Rugby.

Siamo tutti con loro… Qui Chanzy!!!

Espanol :

En la novena jornada de la Pro D22, el SAXV recibe al FC Grenoble Rugby.

Estamos todos detrás de ellos… ¡¡¡Aquí Chanzy !!!

