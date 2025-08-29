Match de rugby SAXV Provence Rugby Stade Chanzy Angoulême
Match de rugby SAXV Provence Rugby Stade Chanzy Angoulême vendredi 29 août 2025.
Match de rugby SAXV Provence Rugby
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-29 19:30:00
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Pour la 1ère journée de la Pro D22, le SAXV reçoit Provence Rugby.
Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!
.
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42
English :
For the 1st day of Pro D22, SAXV hosts Provence Rugby.
All behind them… Ici ici c’est Chanzy !!!
German :
Am ersten Spieltag der Pro D22 empfängt der SAXV Provence Rugby.
Alle hinter ihnen… Hier hier ist Chanzy!!!
Italiano :
Per la prima giornata della Pro D22, il SAXV ospita il Provence Rugby.
Siamo tutti con loro… Qui Chanzy !!!
Espanol :
Para la 1ª jornada del Pro D22, SAXV recibe a Provence Rugby.
Estamos todos detrás de ellos… ¡¡¡Este es Chanzy !!!
L’événement Match de rugby SAXV Provence Rugby Angoulême a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême