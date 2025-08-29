Match de rugby SAXV Provence Rugby Stade Chanzy Angoulême

Match de rugby SAXV Provence Rugby Stade Chanzy Angoulême vendredi 29 août 2025.

Match de rugby SAXV Provence Rugby

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-29 19:30:00

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Pour la 1ère journée de la Pro D22, le SAXV reçoit Provence Rugby.

Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!

.

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42

English :

For the 1st day of Pro D22, SAXV hosts Provence Rugby.

All behind them… Ici ici c’est Chanzy !!!

German :

Am ersten Spieltag der Pro D22 empfängt der SAXV Provence Rugby.

Alle hinter ihnen… Hier hier ist Chanzy!!!

Italiano :

Per la prima giornata della Pro D22, il SAXV ospita il Provence Rugby.

Siamo tutti con loro… Qui Chanzy !!!

Espanol :

Para la 1ª jornada del Pro D22, SAXV recibe a Provence Rugby.

Estamos todos detrás de ellos… ¡¡¡Este es Chanzy !!!

L’événement Match de rugby SAXV Provence Rugby Angoulême a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême