Match de rugby SAXV Stade Aurillacois Stade Chanzy Angoulême

Match de rugby SAXV Stade Aurillacois Stade Chanzy Angoulême vendredi 28 novembre 2025.

Match de rugby SAXV Stade Aurillacois

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 19:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Pour la douzième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit le Stade Aurillacois.

Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!

.

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42

English :

For the twelfth day of Pro D22, SAXV hosts Stade Aurillacois.

All behind them… This is Chanzy !!!

German :

Am zwölften Spieltag der Pro D22 empfängt der SAXV Stade Aurillacois.

Alle hinter ihnen… Hier hier ist Chanzy!!!

Italiano :

Nella dodicesima giornata di Pro D22, il SAXV ospita lo Stade Aurillacois.

Siamo tutti dietro di loro… Qui Chanzy !!!

Espanol :

En la duodécima jornada de la Pro D22, el SAXV recibe al Stade Aurillacois.

Estamos todos detrás de ellos… ¡¡¡Aquí Chanzy !!!

L’événement Match de rugby SAXV Stade Aurillacois Angoulême a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême