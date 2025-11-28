Match de rugby SAXV Stade Aurillacois Stade Chanzy Angoulême
Match de rugby SAXV Stade Aurillacois Stade Chanzy Angoulême vendredi 28 novembre 2025.
Match de rugby SAXV Stade Aurillacois
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente
Début : Vendredi 2025-11-28 19:30:00
Pour la douzième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit le Stade Aurillacois.
Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42
English :
For the twelfth day of Pro D22, SAXV hosts Stade Aurillacois.
All behind them… This is Chanzy !!!
German :
Am zwölften Spieltag der Pro D22 empfängt der SAXV Stade Aurillacois.
Alle hinter ihnen… Hier hier ist Chanzy!!!
Italiano :
Nella dodicesima giornata di Pro D22, il SAXV ospita lo Stade Aurillacois.
Siamo tutti dietro di loro… Qui Chanzy !!!
Espanol :
En la duodécima jornada de la Pro D22, el SAXV recibe al Stade Aurillacois.
Estamos todos detrás de ellos… ¡¡¡Aquí Chanzy !!!
