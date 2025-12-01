Match de rugby SAXV SU Agen Stade Chanzy Angoulême

Match de rugby SAXV SU Agen Stade Chanzy Angoulême vendredi 12 décembre 2025.

Match de rugby SAXV SU Agen

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Pour la quatorzième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit le SU Agen.
Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!
  .

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42 

English :

For the fourteenth day of the Pro D22, SAXV hosts SU Agen.
All behind them… This is Chanzy !!!

German :

Am vierzehnten Spieltag der Pro D22 empfängt der SAXV den SU Agen.
Alle hinter ihnen… Hier hier ist Chanzy!!!

Italiano :

Nella 14a giornata della Pro D22, il SAXV ospita il SU Agen.
Siamo tutti dietro di loro… Qui Chanzy !!!

Espanol :

En la 14ª jornada de la Pro D22, el SAXV recibe al SU Agen.
Estamos todos detrás de ellos… ¡¡¡Aquí Chanzy !!!

L’événement Match de rugby SAXV SU Agen Angoulême a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême