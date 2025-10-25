Match de rugby SAXV US Dax Stade Chanzy Angoulême
Match de rugby SAXV US Dax Stade Chanzy Angoulême vendredi 12 septembre 2025.
Match de rugby SAXV US Dax
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente
Début : Vendredi 2025-09-12 19:30:00
Pour la troisième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit US Dax.
Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!
English :
For the third day of Pro D22, SAXV hosts US Dax.
All behind them… This is Chanzy !!!
German :
Am dritten Spieltag der Pro D22 empfängt der SAXV US Dax.
Alle hinter ihnen… Hier hier ist Chanzy!!!
Italiano :
Nella terza giornata di Pro D22, il SAXV ospita l’US Dax.
Siamo tutti con loro… Qui Chanzy !!!
Espanol :
En la tercera jornada de la Pro D22, SAXV recibe a US Dax.
Estamos todos detrás de ellos… ¡¡¡Este es Chanzy !!!
