Match de rugby SAXV US Dax Stade Chanzy Angoulême

Match de rugby SAXV US Dax Stade Chanzy Angoulême vendredi 12 septembre 2025.

Match de rugby SAXV US Dax

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-09-12 19:30:00

2025-09-12

Pour la troisième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit US Dax.

Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!

English :

For the third day of Pro D22, SAXV hosts US Dax.

All behind them… This is Chanzy !!!

German :

Am dritten Spieltag der Pro D22 empfängt der SAXV US Dax.

Alle hinter ihnen… Hier hier ist Chanzy!!!

Italiano :

Nella terza giornata di Pro D22, il SAXV ospita l’US Dax.

Siamo tutti con loro… Qui Chanzy !!!

Espanol :

En la tercera jornada de la Pro D22, SAXV recibe a US Dax.

Estamos todos detrás de ellos… ¡¡¡Este es Chanzy !!!

