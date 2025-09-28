Match de rugby UR Landerneau / RC Hermine Stade Saint-Ernel Landerneau

Stade Saint-Ernel Rue Saint-Ernel Landerneau Finistère

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Match de rugby de régional 3.

Les landernéens rencontrent leurs adversaires de Lampaul Ploudalmézeau.

Le bagad Landerne ouvrira ce premier match de la saison. .

Stade Saint-Ernel Rue Saint-Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 71 59 69 48

