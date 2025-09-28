Match de rugby UR Landerneau / RC Hermine Stade Saint-Ernel Landerneau
dimanche 28 septembre 2025.
Match de rugby UR Landerneau / RC Hermine
Stade Saint-Ernel Rue Saint-Ernel Landerneau Finistère
Début : 2025-09-28 15:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Match de rugby de régional 3.
Les landernéens rencontrent leurs adversaires de Lampaul Ploudalmézeau.
Le bagad Landerne ouvrira ce premier match de la saison. .
Stade Saint-Ernel Rue Saint-Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 71 59 69 48
