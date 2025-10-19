Match de rugby: USB Rugby Lourdes Stade Gaston Simounet Bergerac

Match de rugby: USB Rugby Lourdes Stade Gaston Simounet Bergerac dimanche 19 octobre 2025.

Match de rugby: USB Rugby Lourdes

Stade Gaston Simounet Rue Anatole France Bergerac Dordogne

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Venez tous encourager l’USB !

L’USB Rugby est en Fédérale 1 cette saison !

Les noirs et blancs de l’USB Rugby reçoivent Lourdes Rugby, au Stade Gaston-Simounet, pour le compte de la 6ème journée de Fédérale 1, Poule 4.

Tous au stade pour soutenir l’USB Rugby ! .

Stade Gaston Simounet Rue Anatole France Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Match de rugby: USB Rugby Lourdes

Come and support the USB!

German : Match de rugby: USB Rugby Lourdes

Kommt alle und feuert die USB an!

Italiano :

Venite a sostenere l’USB!

Espanol : Match de rugby: USB Rugby Lourdes

¡Venga y apoye al USB!

L’événement Match de rugby: USB Rugby Lourdes Bergerac a été mis à jour le 2025-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides