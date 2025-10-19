Match de rugby: USB Rugby Lourdes Stade Gaston Simounet Bergerac
Match de rugby: USB Rugby Lourdes
Stade Gaston Simounet Rue Anatole France Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Venez tous encourager l’USB !
L’USB Rugby est en Fédérale 1 cette saison !
Les noirs et blancs de l’USB Rugby reçoivent Lourdes Rugby, au Stade Gaston-Simounet, pour le compte de la 6ème journée de Fédérale 1, Poule 4.
Tous au stade pour soutenir l’USB Rugby ! .
English : Match de rugby: USB Rugby Lourdes
Come and support the USB!
German : Match de rugby: USB Rugby Lourdes
Kommt alle und feuert die USB an!
Italiano :
Venite a sostenere l’USB!
Espanol : Match de rugby: USB Rugby Lourdes
¡Venga y apoye al USB!
