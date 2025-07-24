MATCH DE THÉÂTRE D’IMPRO Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans

MATCH DE THÉÂTRE D’IMPRO

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:30:00

2026-03-13

Le retour de la patinoire !

Cette année c’est vendredi et c’est un 13. Le match d’impro de la TicTac Impro risque de vous porter chance.

Vêtus de leur maillot d’hockey, dotés pour seule arme de leur cerveau, les joueurs de la TicTac Impro ainsi que leurs adversaires sont prêts pour les joutes verbales.

Un quatre contre quatre endiablé, arbitré par un démon rayé.

À la manière d’un péplum ou d’une comédie musicale, un match d’impro peut vous surprendre à chaque instant.

Une chose reste sûre, c’est vous, public, qui aurez le dernier mot, le tout ambiancé par la Boite à Meuh ! .

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 38 50 scelia@sargeleslemans.fr

English :

The skating rink is back!

German :

Die Rückkehr der Eisbahn!

Italiano :

La pista di ghiaccio è tornata!

Espanol :

Vuelve la pista de hielo

