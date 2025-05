Match de théâtre d’improvisation – Le Sémaphore Nantes, 23 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 20:30 –

Gratuit : non Tarif unique : 16 € Tout public

Et celles et ceux qui ne connaissent pas encore seront vite sous le charme de ce spectacle !Des scènes spontanées créées avec malice par les artistes, dirigées avec exigence par l’arbitre et jugées avec bienveillance par vous, le public !Cette saison, la Fabrique à Impros a monté une troupe qui rencontrera des équipes venues de partout pour jouer avec elle : La Faille ! Et ce vendredi 23 mai, elle rencontre une des troupes nantaises les plus prisées : Le Lait Chaud !Un cocktail vitaminé pour une soirée idéale !Billetterie

Le Sémaphore Nantes 44200

https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-28510-0.wb?REFID=ipEvAAAAAAAEAQ