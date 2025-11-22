Match de théâtre d’improvisation Mjc Berlioz Pau

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mjc Berlioz 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-22
2025-11-22

Pour notre second match nous recevons LES TUFFES D’OLT.
2 équipes font devoir créer des histoires en direct. Elles ne savent pas ce qu’elles vont raconter. Seul l’arbitre sait….
Et à la fin le public choisira quelle équipe, il a préféré.   .

Mjc Berlioz 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 29 85 85  leschevaliersdelimaginaire@gmail.com

