MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION MJC BERLIOZ Pau

MATCH DE THEATRE D'IMPROVISATION 84 Avenue de Buros Pau 2026-03-21

MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION MJC BERLIOZ Pau samedi 21 mars 2026.

MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION

MJC BERLIOZ 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Nous recevons samedi 21 mars, une équipe venue tout droit de Paris.
Le spectacle promet d’être épique, lunaire, joyeux …
Venez nombreux.euses   .

MJC BERLIOZ 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 29 85 85  leschevaliersdelimaginaire@gmail.com

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English : MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION

L’événement MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION Pau a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Pau

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