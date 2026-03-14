MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION MJC BERLIOZ Pau

MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION

MJC BERLIOZ 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Nous recevons samedi 21 mars, une équipe venue tout droit de Paris.

Le spectacle promet d’être épique, lunaire, joyeux …

Venez nombreux.euses .

MJC BERLIOZ 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 29 85 85 leschevaliersdelimaginaire@gmail.com

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English : MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION

L’événement MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION Pau a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Pau