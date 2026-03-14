MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION MJC BERLIOZ Pau
MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION MJC BERLIOZ Pau samedi 21 mars 2026.
MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION
MJC BERLIOZ 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Nous recevons samedi 21 mars, une équipe venue tout droit de Paris.
Le spectacle promet d’être épique, lunaire, joyeux …
Venez nombreux.euses .
MJC BERLIOZ 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 29 85 85 leschevaliersdelimaginaire@gmail.com
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English : MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION
L’événement MATCH DE THEATRE D’IMPROVISATION Pau a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Pau