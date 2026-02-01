Match de truc Saintigny
Match de truc Saintigny vendredi 27 février 2026.
Début : 2026-02-27 20:30:00
2026-02-27
20€ par équipe de 2
1 café et 1 crêpe sucrée offerts
De nombreux lots à gagner ! .
Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 21 23 78 92
English :
Trick match
L’événement Match de truc Saintigny a été mis à jour le 2026-01-22 par OTs DU PERCHE