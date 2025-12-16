MATCH DE VOLLEY BALL Halle des sports G. Fernand Gignac

MATCH DE VOLLEY BALL

Halle des sports G. Fernand 243 Avenue Arnaud Beltrame Gignac Hérault

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Nationale 3 féminine, Gignac contre Sainte-Maxime.

Nationale 3 for women, Gignac versus Sainte-Maxime.

