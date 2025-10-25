Match de Volley-Ball Laval VS ASB Rezé Laval

Place de Hercé Laval Mayenne

Tarif : – –

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-25

Nouveau rendez-vous pour nos N2M à la salle polyvalente !

Les Pégases affrontent l’ASB Rezé dans un match qui promet du spectacle.

On compte sur vous pour mettre le feu dans les gradins.

Un choc à ne pas manquer ! ?? Samedi 25 Octobre, les Pégases retrouvent la Salle Polyvalente ! Ils sont prêts à défendre leur terrain et à tout donner pour la victoire ! ??????

Rendez-vous samedi 25 octobre à la Salle Polyvalente de Laval pour un match intense et animé !

AU PROGRAMME

N2M ASB Rezé

Samedi 25 Octobre

20h00

Salle Polyvalente de Laval, Place Hercé

Animations pendant la pause

Buvette sur place

Ambiance assurée avec notre speaker !

Ouverture des portes à 19h00

Tarif 4€ (Gratuit pour les -10 ans) .

Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 83 17 64 asptt.laval.volley.53@gmail.com

English :

A new date for our N2Ms at the Salle Polyvalente!

Les Pégases take on ASB Rezé in a match that promises to be a spectacle.

We’re counting on you to put the fire in the stands.

German :

Neuer Termin für unsere N2M in der Mehrzweckhalle!

Die Pegasi treffen auf den ASB Rezé in einem Spiel, das ein Spektakel verspricht.

Wir zählen auf Sie, um die Tribünen zum Kochen zu bringen.

Italiano :

Un nuovo appuntamento per i nostri N2M alla Salle Polyvalente!

Les Pégases affrontano ASB Rezé in una partita che promette di essere uno spettacolo.

Contiamo su di voi per infiammare gli spalti.

Espanol :

¡Una nueva cita para nuestros N2M en la Sala Polivalente!

Les Pégases se enfrentan al ASB Rezé en un partido que promete ser un espectáculo.

Contamos con vosotros para hacer arder las gradas.

L’événement Match de Volley-Ball Laval VS ASB Rezé Laval a été mis à jour le 2025-10-17 par LAVAL TOURISME