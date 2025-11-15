Match de water-polo de l’AC2M Mutzig

Match de water-polo de l’AC2M

Samedi 2026-01-10 20:30:00

2026-01-31

2026-01-10 2026-01-17 2026-01-31 2026-03-28 2026-04-11

Découvrez les dates de matchs à domicile de water-polo pour la saison 2025/2026 !



À noter dans vos agendas



– 15 novembre 2025 à 20 h 30 AC2M Team Strasbourg

– 22 novembre 2025 à 20 h 30 AC2M Reims

– 13 décembre 2025 à 20 h 30 AC2M Dole

– 10 janvier 2026 à 20 h 30 AC2M Thionville

– 17 janvier 2026 à 20 h 30 AC2M Longwy

– 31 janvier 2026 à 20 h 30 AC2M Colmar

– 28 mars 2026 à 20 h 30 AC2M Mulhouse

– 11 avril 2026 à 20 h 30 AC2M Nancy .

8 route des Loisirs Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 7 68 95 43 60 contact@ac2m.club

