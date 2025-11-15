Match de water-polo de l’AC2M Mutzig
Match de water-polo de l’AC2M Mutzig samedi 10 janvier 2026.
Match de water-polo de l’AC2M
8 route des Loisirs Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-10 2026-01-17 2026-01-31 2026-03-28 2026-04-11
Découvrez les dates de matchs à domicile de water-polo pour la saison 2025/2026 !
À noter dans vos agendas
– 15 novembre 2025 à 20 h 30 AC2M Team Strasbourg
– 22 novembre 2025 à 20 h 30 AC2M Reims
– 13 décembre 2025 à 20 h 30 AC2M Dole
– 10 janvier 2026 à 20 h 30 AC2M Thionville
– 17 janvier 2026 à 20 h 30 AC2M Longwy
– 31 janvier 2026 à 20 h 30 AC2M Colmar
– 28 mars 2026 à 20 h 30 AC2M Mulhouse
– 11 avril 2026 à 20 h 30 AC2M Nancy .
8 route des Loisirs Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 7 68 95 43 60 contact@ac2m.club
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Match de water-polo de l’AC2M Mutzig a été mis à jour le 2025-11-14 par Ville de Mutzig