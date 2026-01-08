Match de water-polo Limoges contre Montgeron L’Aquapolis Limoges
Match de water-polo Limoges contre Montgeron L’Aquapolis Limoges samedi 31 janvier 2026.
Match de water-polo Limoges contre Montgeron
L’Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Le centre aquatique L’Aquapolis reçoit les équipes de water-polo de l’ASPTT de Limoges et Montgeron pour un match de la N1F.
Renseignements complémentaires auprès de l’ASPTT (en lien). .
L’Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 41 56 25 waterpolo.limoges@asptt.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Match de water-polo Limoges contre Montgeron
L’événement Match de water-polo Limoges contre Montgeron Limoges a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Limoges Métropole