Match de Water-polo Saint-Jean-d’Angély

Match de Water-polo Saint-Jean-d’Angély samedi 18 octobre 2025.

Match de Water-polo

Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

1er match National 3 NCA Moulins

2ème match National 1 NCA Monaco

Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 21 50 piscineatlantys@valsdesaintonge.fr

English :

1st match: National 3: NCA v Moulins

2nd match: National 1: NCA v Monaco

German :

1. Spiel: National 3: NCA Moulins

2. Spiel: National 1: NCA Monaco

Italiano :

1ª partita: Nazionale 3: NCA-Moulins

2a partita: Nazionale 1: NCA-Monaco

Espanol :

1er partido: Nacional 3: NCA Moulins

2º partido: Nacional 1: NCA Mónaco

L’événement Match de Water-polo Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-10-10 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme