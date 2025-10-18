Match de Water-polo Saint-Jean-d’Angély
Match de Water-polo Saint-Jean-d’Angély samedi 18 octobre 2025.
Match de Water-polo
Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-18 20:00:00
2025-10-18 2025-10-19
1er match National 3 NCA Moulins
2ème match National 1 NCA Monaco
Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 21 50 piscineatlantys@valsdesaintonge.fr
English :
1st match: National 3: NCA v Moulins
2nd match: National 1: NCA v Monaco
German :
1. Spiel: National 3: NCA Moulins
2. Spiel: National 1: NCA Monaco
Italiano :
1ª partita: Nazionale 3: NCA-Moulins
2a partita: Nazionale 1: NCA-Monaco
Espanol :
1er partido: Nacional 3: NCA Moulins
2º partido: Nacional 1: NCA Mónaco
