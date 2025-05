Match des Légendes à La Beaujoire – Stade de la Beaujoire Nantes, 3 juin 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-03 20:00 – 23:59

Gratuit : non De 5 € à 25 € Tout public

De nombreuses anciennes gloires du club vont se retrouver sur la pelouse le temps d’une rencontre.Marcel Desailly, Christian Karembeu, Patrice Loko, Maxime Bossis, Eric Carrière, Marama Vahirua… Le casting est déjà magique et beaucoup de noms vont venir s’ajouter à la liste.Sous la houlette de « Coco » Suaudeau, les Jaunes & Verts affronteront le Variétés Club de France, représenté par d’anciens internationaux, sportifs et personnalités médiatiques comme par exemple : Alain Giresse, Robert Pirès, Cyril Gane ou encore l’humoriste Paul Mirabel !Nous vous attendons nombreux pour cette rencontre de Gala au profit du Secours Populaire (places en vente de 5 à 25 €).Réservations

Stade de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300

https://billetterie.fcnantes.com/fr/acheter/billet-unite-grand-public-match-des-legendes-32767-yztthlvsyob3/plan#bkeb0337c3-zone