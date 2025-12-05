Match des Pères Noël Verts – US Ivry Handball VS Frontignan Halle Georges Carpentier Paris
Le 5 décembre l’US Ivry Handball et le Secours Populaire Français s’installent à la Halle Carpentier pour l’incontournable match des Pères Noël Verts !
Venez supporter les Rouge&Noir face à Frontignan ! Apportez un jouet neuf non emballé pour la collecte de cadeaux du Secours Populaire et remportez une place pour un match à venir ! Ces cadeaux seront distribués aux familles soutenues par le Secours Populaire en vue des fêtes de fin d’année. Cette année nous fêtons la 15ème édition des PNV, merci à vous de répondre présents depuis tant d’années et de vous mobiliser pour celles et ceux qui en ont besoin ! On compte sur vous !
Le Match des Pères Noël Verts, pour que Noël n’oublie jamais personne !
Le vendredi 05 décembre 2025
de 20h30 à 22h30
payant
De 3 à 12 euros.
Tout public.
Halle Georges Carpentier 81, boulevard Masséna 75013 Paris
https://www.hand-ivry.org/ +33145150796 vincent.brochart@hand-ivry.org https://www.facebook.com/USIvryHandball/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/USIvryHandball/?locale=fr_FR