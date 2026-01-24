Match des Tango

Le Prado Bourges Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Soutenez les Tango, vibrez au rythme du public berruyer et vivez l’ambiance unique des soirs de match à Bourges.

Les Tango Bourges Basket vous donnent rendez-vous pour deux rencontres exceptionnelles à domicile, au cœur de la mythique Salle du Prado.

Samedi 24 janvier à 20h, les Tango de Bourges affronte Villeneuve-d’Ascq dans le cadre de La Boulangère Wonderligue, pour un duel intense entre deux équipes majeures du championnat.

Jeudi 29 janvier à 20h, Bourges accueille Galatasaray en EuroLeague Women, une confrontation européenne attendue qui promet rythme, intensité et émotions fortes.

Pensez à réserver vos places dès maintenant sur la billetterie en ligne du Tango Bourges Basket. 12 .

Le Prado Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 9 74 75 60 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Support the Tango, vibrate to the rhythm of the crowd and experience the unique atmosphere of match nights in Bourges.

L’événement Match des Tango Bourges a été mis à jour le 2026-01-24 par OT BOURGES