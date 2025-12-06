Match d’impro amateurs Langeais

Match d’impro amateurs

La LILA de Langeais rencontre l’Ariège et les Kaméléons !

Créée en 2012, la Troupe de théâtre d’improvisation des Kaméléons a lancé le théâtre en Ariège, et principalement à Mazères. Depuis et grâce à leurs succès et aux nombreux ateliers, la troupe a l’occasion de se produire très régulièrement, lors de cabarets d’impro, des matchs, des catchs ou des longs formats. L’association organise un festival en partenariat avec la ville de Mazères. Il se tient chaque été pendant 2 jours et permet d’assister à de nombreuses représentations, sous différents formats, et proposées par des troupes venues de toute la Région.

Venez nombreux pour découvrir cette équipe talentueuse et inédite ! .

33-39 Place Léon Boyer Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr

English :

The LILA de Langeais meets Ariège and the Kameleons!

German :

Die LILA von Langeais trifft auf die Ariège und die Kameleons!

Italiano :

La LILA di Langeais incontra l’Ariège e il Kaméléons!

Espanol :

¡El LILA de Langeais se encuentra con Ariège y los Kaméléons!

