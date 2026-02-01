Match d’impro Salle René Bossard Ancenis-Saint-Géréon
Match d’impro Salle René Bossard Ancenis-Saint-Géréon samedi 21 février 2026.
Match d’impro
Salle René Bossard 76 Rue des Vignes Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2026-02-21 20:00:00
2026-02-21
Réservez au plus vite vos places pour le 21 février 20h à Ancenis-Saint-Géréon. Un match haut en couleurs qui rassemblera les troupes des Impro’ fusions de St Germain sur Moine et de l’Assoc’Bolo d’Ancenis.
Sur réservation.
Entrée libre contribution à votre bon cœur, à la chaussette. .
Salle René Bossard 76 Rue des Vignes Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire assocboloresa@gmail.com
English :
Reserve your tickets as soon as possible for February 21, 8pm in Ancenis-Saint-Géréon. A colorful match featuring the Impro’ fusions troupes from St Germain sur Moine and Assoc’Bolo from Ancenis.
L’événement Match d’impro Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-02-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis