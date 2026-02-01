Match d’impro au Café Breton Perros-Guirec

Match d’impro au Café Breton

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Ça va envoyer de l’impro mardi soir !

Deux teams vont s’affronter dans un match d’enfer La Kaz Dalon de Perros-Guirec, qu’on connaît bien, contre la Dream Team de Morlaix !

Rendez-vous mardi 3 février à 20h30 au Café Breton pour supporter vos équipes, car c’est vous, le public, qui déciderez qui remporte le match et c’est vous aussi qui décidez des thèmes.

De quoi passer un bon moment autour d’un verre et d’une planche de tapas.

Sans réservation. .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d'Armor Bretagne

