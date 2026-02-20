Match d’impro avec les Givrés Centre Culturel de Fontlozier Valence

Match d’impro avec les Givrés

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Pour les 8-16 ans demandeur d’emploi

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 20:30:00

2026-03-07 2026-04-04

Préparez-vous à une explosion de créativité, de personnages loufoques, et d’histoires qui n’existent que dans l’instant présent. Les Givrés de Valence sont plus prêts que jamais à improviser et à partager un moment de pur plaisir avec vous.

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61

English :

Get ready for an explosion of creativity, zany characters, and stories that exist only in the moment. Les Givrés de Valence are more ready than ever to improvise and share a moment of pure pleasure with you.

