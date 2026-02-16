Match d’impro Rue Pierre de Coubertin Biganos

Match d’impro

Rue Pierre de Coubertin Espace Lucien Mounaix Biganos Gironde

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Match d’impro la libaba VS les restons calmes

Cette saison, la Libaba rencontre pour la deuxième fois les Restons Calmes de Bordeaux contre qui elle s’était inclinée. Arrivera t’elle à prendre sa revanche ?

Buvette sur place dès 19h30

Adultes 10€

Enfants 5€

Vente sur place ou réservation sur helloasso.com .

33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

