Match d’impro Rue Pierre de Coubertin Biganos
Match d’impro Rue Pierre de Coubertin Biganos samedi 21 février 2026.
Match d’impro
Rue Pierre de Coubertin Espace Lucien Mounaix Biganos Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Match d’impro la libaba VS les restons calmes
Cette saison, la Libaba rencontre pour la deuxième fois les Restons Calmes de Bordeaux contre qui elle s’était inclinée. Arrivera t’elle à prendre sa revanche ?
Buvette sur place dès 19h30
Adultes 10€
Enfants 5€
Vente sur place ou réservation sur helloasso.com .
Rue Pierre de Coubertin Espace Lucien Mounaix Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Match d’impro
L’événement Match d’impro Biganos a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Coeur Bassin