Match d’impro Rue Pierre de Coubertin Biganos samedi 21 février 2026.

Rue Pierre de Coubertin Espace Lucien Mounaix Biganos Gironde

Match d’impro la libaba VS les restons calmes
Cette saison, la Libaba rencontre pour la deuxième fois les Restons Calmes de Bordeaux contre qui elle s’était inclinée. Arrivera t’elle à prendre sa revanche ?
Buvette sur place dès 19h30
Adultes 10€
Enfants 5€
Vente sur place ou réservation sur helloasso.com   .

