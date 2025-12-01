Match d’impro L’Évadée Chalon-sur-Saône

Match d’impro

L’Évadée Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Les Oeufs de Chalon-sur-Saône et La Ligote de Saint-Gengoux s’allient pour vous proposer un spectacle d’improvisation plein de surprises ! Vous choisissez les thèmes et les comédiens improvisateur-ices se plient en quatre pour vous faire rire, rêver, vibrer et tout ça sans filet ! .

L’Évadée Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Match d’impro

L’événement Match d’impro Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)