Match d’impro L’Évadée Chalon-sur-Saône
Match d’impro
L’Évadée Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-12-12 20:30:00
Les Oeufs de Chalon-sur-Saône et La Ligote de Saint-Gengoux s’allient pour vous proposer un spectacle d’improvisation plein de surprises ! Vous choisissez les thèmes et les comédiens improvisateur-ices se plient en quatre pour vous faire rire, rêver, vibrer et tout ça sans filet ! .
