Match d’impro des Retzplicants Rue Loukianoff Pornic

Match d’impro des Retzplicants

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10 20:30:00

2026-01-10

Pour la troisième année consécutive, l’amphithéâtre Narcejac de Pornic va accueillir un match d’improvisation théâtrale d’anthologie ! Les Retzplicants (Saint-Michel-Chef-Chef) vs Impro’se (Clisson) !

Venez assister à un match d’improvisation dans les règles de l’art : un spectacle théâtral unique qui combine créativité, spontanéité et humour. Deux équipes de comédiens qui s’affrontent dans une série d’improvisations de quelques minutes sur des thèmes imposés par un arbitre, accompagné d’une maîtresse de cérémonie et d’un musicien. Le tout sur une patinoire réglementaire.

Attention, le public joue un rôle crucial, car il vote pour l’équipe qui, selon lui, a produit la meilleure performance. De plus, il est muni de chaussettes qu’il peut lancer à tout moment sur l’arbitre ! Fous rires garantis ! .

English :

For the third year running, Pornic’s Narcejac amphitheatre will be hosting a theatrical improvisation match of anthology! Les Retzplicants (Saint-Michel-Chef-Chef) vs Impro’se (Clisson)!

