Match d’impro France Québec LOURDES Lourdes

Le Québec revient à Lourdes le jeudi 6 novembre pour un match d’impro exceptionnel. Il affrontera cette fois la célèbre troupe Déclic Théâtre des Yvelines, berceau de comédiens comme Jamel Debbouze, Issa Doumbia, Arnaud Tsamere ou encore Sophia Aram. Un duel scénique explosif entre deux écoles de l’improvisation.

D’un côté, la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI) du Québec, fondatrice du format du match d’impro en 1977 à Montréal, reconnue dans le monde entier pour la qualité et la créativité de ses jouets scéniques. De l’autre, Déclic Théâtre, troupe emblématique des Yvelines fondée par Alain Degois qui a formé de nombreuses figures du paysage culturel français tels que les artistes précédemment nommés.

Ce match se déroulera selon les règles de la LNI un arbitre, des thèmes tirés au sort, un temps limité pour improviser et un public qui vote à la fin de chaque improvisation théâtrale comme art et populaire. Il sera précédé, le jour même à 14 h, d’une conférence d’Alain Degois sur la pratique de l’impro en milieu scolaire.

Un match explosif, deux troupes d’élite, un public arbitre une soirée où tout peut arriver.

Détails de l’événement

Date Jeudi 6 novembre 2025

Heure 20h

Lieu Espace Robert Hossein, Lourdes

Rejoignez-nous pour une soirée où l’improvisation théâtrale atteint de nouveaux sommets. Les équipes de France et du Québec s’affronteront dans une série de joutes verbales et scéniques, promettant des moments hilarants, surprenants et pleins de suspens.

Venez nombreux pour soutenir vos équipes favorites et vivre une expérience artistique hors du commun.

Barde production

Tarifs

– plein tarif 24€

– tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, CE) 20€

Informations et billetterie via les liens ci-dessous.

.

LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 10 24 94 88 barde.prod@gmail.com

English :

Quebec returns to Lourdes on Thursday November 6 for an exceptional improv match. This time, it will take on the famous Déclic Théâtre troupe from Yvelines, home to such comedians as Jamel Debbouze, Issa Doumbia, Arnaud Tsamere and Sophia Aram. An explosive stage duel between two schools of improvisation.

On one side, Quebec?s Ligue Nationale d?Improvisation (LNI), founder of the improv match format in 1977 in Montreal, renowned the world over for the quality and creativity of its stage toys. On the other, Déclic Théâtre, an emblematic troupe from the Yvelines region founded by Alain Degois, which has trained numerous figures from the French cultural landscape, such as the above-mentioned artists.

This match will be played out according to LNI rules: a referee, themes drawn by lot, a limited time for improvisation and an audience who vote at the end of each theatrical improvisation as an art form and a popular event. On the same day, at 2 p.m., Alain Degois will give a talk on the practice of improv in schools.

An explosive match, two elite troupes, a referee audience: an evening where anything can happen.

Event details

Date Thursday, November 6, 2025

Time: 8pm

Place Espace Robert Hossein, Lourdes

Join us for an evening where theatrical improvisation reaches new heights. Teams from France and Quebec will face off in a series of verbal and theatrical jousts, promising hilarious, surprising and suspenseful moments.

Come one, come all to support your favorite teams and enjoy an extraordinary artistic experience.

Barde production

Prices

– full price: 24?

– reduced rate (students, jobseekers, CE): 20?

Information and tickets via the links below.

German :

Québec kehrt am Donnerstag, dem 6. November, für ein außergewöhnliches Improvisationsspiel nach Lourdes zurück. Dieses Mal wird es gegen die berühmte Truppe Déclic Théâtre aus Yvelines antreten, der Wiege von Komikern wie Jamel Debbouze, Issa Doumbia, Arnaud Tsamere oder Sophia Aram. Ein explosives Bühnenduell zwischen zwei Schulen der Improvisation.

Auf der einen Seite die Ligue Nationale d’Improvisation (LNI) aus Québec, die 1977 in Montreal das Format des Improvisationsspiels gründete und weltweit für die Qualität und Kreativität ihrer Bühnenspiele bekannt ist. Auf der anderen Seite steht das Déclic Théâtre, eine von Alain Degois gegründete Theatergruppe aus dem Departement Yvelines, die zahlreiche Persönlichkeiten der französischen Kulturlandschaft wie die oben genannten Künstler ausgebildet hat.

Das Spiel wird nach den Regeln des LNI ausgetragen: ein Schiedsrichter, ausgeloste Themen, eine begrenzte Zeit zum Improvisieren und ein Publikum, das am Ende jeder Improvisation über das Improvisationstheater als Kunst und Volk abstimmt. Vor dem Spiel findet am selben Tag um 14 Uhr ein Vortrag von Alain Degois über Improvisation in der Schule statt.

Ein explosives Match, zwei Elitetruppen, ein Schiedsrichterpublikum: ein Abend, an dem alles passieren kann

Details zur Veranstaltung

Datum: Donnerstag, 6. November 2025

Uhrzeit: 20.00 Uhr

Ort: Espace Robert Hossein, Lourdes

Begleiten Sie uns an einem Abend, an dem das Improvisationstheater neue Höhen erreicht. Die Teams aus Frankreich und Québec werden in einer Reihe von verbalen und szenischen Wettkämpfen gegeneinander antreten und versprechen urkomische, überraschende und spannungsgeladene Momente.

Kommen Sie zahlreich, um Ihre Lieblingsteams zu unterstützen und ein außergewöhnliches künstlerisches Erlebnis zu genießen.

Barde Produktion

Preise:

– voller Preis: 24?

– ermäßigter Tarif (Studenten, Arbeitssuchende, CE): 20?

Informationen und Tickets über die untenstehenden Links.

Italiano :

Giovedì 6 novembre il Québec torna a Lourdes per un eccezionale incontro di improvvisazione. Questa volta si scontreranno con la famosa compagnia Déclic Théâtre delle Yvelines, che ospita comici come Jamel Debbouze, Issa Doumbia, Arnaud Tsamere e Sophia Aram. Un esplosivo duello scenico tra due scuole di improvvisazione.

Da un lato, la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI) del Québec, fondatrice del format dell’improv match nel 1977 a Montréal e rinomata in tutto il mondo per la qualità e la creatività dei suoi giochi scenici. Dall’altra parte, Déclic Théâtre, una troupe emblematica della regione di Yvelines fondata da Alain Degois, che ha formato numerose figure chiave del panorama culturale francese, tra cui gli artisti sopra citati.

Questa partita si svolgerà secondo le regole della LNI: un arbitro, temi estratti a sorte, un tempo limitato per improvvisare e un pubblico che vota alla fine di ogni improvvisazione teatrale come arte e popolare. Lo stesso giorno, alle 14.00, sarà preceduto da una conferenza di Alain Degois sulla pratica dell’improvvisazione nelle scuole.

Un incontro esplosivo, due troupe d’élite, un pubblico arbitro: una serata in cui tutto può accadere

Dettagli dell’evento

Data: giovedì 6 novembre 2025

Ora: 20:00

Luogo Espace Robert Hossein, Lourdes

Unitevi a noi in una serata in cui l’improvvisazione teatrale raggiunge nuove vette. Squadre provenienti dalla Francia e dal Québec si affronteranno in una serie di giostre verbali e teatrali che promettono momenti esilaranti, sorprendenti e ricchi di suspense.

Venite tutti a sostenere le vostre squadre preferite e a vivere un’esperienza artistica straordinaria.

Produzione Barde

Biglietti

– intero: 24 euro

– ridotto (studenti, persone in cerca di lavoro, CE): 20?

Informazioni e biglietti ai seguenti link.

Espanol :

Quebec vuelve a Lourdes el jueves 6 de noviembre para un excepcional encuentro de improvisación. Esta vez se enfrentarán a la famosa compañía Déclic Théâtre de Yvelines, cuna de cómicos como Jamel Debbouze, Issa Doumbia, Arnaud Tsamere o Sophia Aram. Un duelo escénico explosivo entre dos escuelas de improvisación.

Por un lado, la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI) de Quebec, fundadora del formato improv match en 1977 en Montreal, reconocida en todo el mundo por la calidad y creatividad de sus juguetes escénicos. Por otro lado, Déclic Théâtre, compañía emblemática de la región de Yvelines fundada por Alain Degois, que ha formado a numerosas figuras clave del panorama cultural francés, entre ellas los artistas antes mencionados.

Este encuentro se desarrollará según las reglas de la LNI: un árbitro, temas sorteados, un tiempo limitado para improvisar y un público que vota al final de cada improvisación teatral como arte y popular. Estará precedida, a las 14:00 horas del mismo día, por una conferencia de Alain Degois sobre la práctica de la improvisación en la escuela.

Un partido explosivo, dos compañías de élite, un público árbitro: una velada en la que todo puede pasar

Detalles del evento

Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025

Hora: 20.00 h

Lugar: Espace Robert Hossein, Lourdes

Acompáñenos en una velada en la que la improvisación teatral alcanzará nuevas cotas. Equipos de Francia y Quebec se enfrentarán en una serie de justas verbales y teatrales que prometen momentos hilarantes, sorprendentes y llenos de suspense.

Vengan todos a apoyar a sus equipos favoritos y a disfrutar de una experiencia artística extraordinaria.

Producción de Barde

Entradas

– precio completo: 24?

– con descuento (estudiantes, solicitantes de empleo, CE): 20?

Información y entradas en los enlaces siguientes.

