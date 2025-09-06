Match d’impro France Québec LOURDES Lourdes

Match d’impro France Québec

LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Le mardi 7 avril 2026 à 20 h, l’Espace Robert Hossein de Lourdes accueillera une rencontre exceptionnelle entre la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI) du Québec et la Compagnie des Improsteurs, troupe tarbaise fondée il y a 26 ans.

Déjà présents en novembre dernier, les comédiens québécois avaient conquis le public par leur énergie et leur créativité. Ils feront leur retour à Lourdes pour affronter cette fois les Improsteurs, qui représenteront la France lors de ce match d’improvisation international.

Le match d’improvisation est un spectacle original où deux équipes inventent sur scène des histoires à partir de thèmes tirés au sort, sous l’œil d’un arbitre… et avec la participation du public qui vote pour ses improvisations préférées.

> Ouverture des portes 19 h 30

> Début du spectacle 20 h

Tarifs

22 € (plein tarif)

18 € (tarif réduit)

Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations

https://www.helloasso.com/associations/barde-production/evenements/match-d-impro-france-quebec

Informations et billetterie via les liens ci-dessous.

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LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 10 24 94 88 barde.prod@gmail.com

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English :

On Tuesday April 7, 2026 at 8pm, the Espace Robert Hossein in Lourdes will host an exceptional meeting between Quebec?s Ligue Nationale d?Improvisation (LNI) and the Compagnie des Improsteurs, a Tarbais troupe founded 26 years ago.

Already present last November, the Quebec comedians won over the audience with their energy and creativity. They will be back in Lourdes to face the Improsteurs, who will represent France in this international improvisation match.

The improvisation match is an original show in which two teams invent stories on stage, based on themes chosen at random, under the eye of a referee? and with the participation of the audience, who vote for their favorite improvisations.

> Doors open: 7:30 p.m

> Show starts: 8 p.m

Prices

22 ? (full price)

18 ? (concessions)

Free for children under 12

Reservations

https://www.helloasso.com/associations/barde-production/evenements/match-d-impro-france-quebec

Information and tickets via the links below.

L’événement Match d’impro France Québec Lourdes a été mis à jour le 2026-03-16 par OT de Lourdes|CDT65