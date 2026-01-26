Match d’impro France VS Suisse Centre culturel Louis Aragon Portes-lès-Valence Vendredi 13 février, 20h00 * Réservations sur HelloAsso :

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/match-france-suisse

* Première partie : 2 mini show d’impro

* Tarif plein : 9€ / Adhérents 5€ / Enfants -18ans : Gratuit

Un match d’improvisation FRANCE VS SUISSE, où vous ferez justice. ils sont prêts à en découdre, alors pour qui aurez-vous le coup de foudre ?

Match d’impro : France VS Suisse

Préparez pour une rencontre transalpine,

aux personnages incarnés et aux punchlines assassines,

La recette d’un match sous nitroglycérine !

Avec un arbitre qui imposera des contraintes à toute heure

Les équipes lutteront pour faire pencher la balance en leur faveur

Car ce sera toi public, qui votera pour les meilleurs !

Tous seront déterminés à en découdre.

Alors, pour qui aurez-vous le coup de foudre ?

It’s a Match : Save the date (tinder) car ils vont mettre le feu !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-13T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T21:30:00.000+01:00

Centre culturel Louis Aragon 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-Les-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme



