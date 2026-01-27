Match d’impro France VS Suisse Centre culturel Louis Aragon, Portes-lès-Valence

Match d’impro France VS Suisse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Un match d’improvisation FRANCE VS SUISSE, où vous ferez justice. Ils sont prêts à en découdre, alors pour qui aurez-vous le coup de foudre ?

Centre culturel Louis Aragon, 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

English :

An improvisational match between FRANCE VS SWITZERLAND, where you’ll do the justice. They’re ready to do battle, so who will you fall for?

