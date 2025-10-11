Match d’Impro Freepoules de Rennes Vs CIA de Lille Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes

Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes, Ille-et-Vilaine

Samedi 11 octobre, 20h30 Tarif adulte plein : 8 € ; tarif réduit : 5 € ; tarif -12ans : 4 €

Match d’improvisation théâtrale en conditions officielles, à ne pas manquer !

La troupe d’improvisation Les Freepoules accueille pour la première fois la troupe de la CIA venue tout droit de Lille !

Rendez-vous samedi 11 octobre 2025 à partir de 20h à la Maison des Associations de Rennes / le 360° (6 cour des alliés) pour un match d’improvisation commençant à 20h30.

Dans les conditions officielles d’un match et sous l’œil (impitoyable) de l’arbitre, venez encourager nos joueurs qui vous réservent un spectacle mémorable.

Réservation via helloasso conseillée. Tout public. 3 tarifs.

À ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T22:30:00.000+02:00

Réservation : https://www.helloasso.com/associations/les-freepoules/evenements/match-freepoules-vs-cia

6 cours des alliés 35000 Centre Rennes, Ille-et-Vilaine