Match d’impro Givrés vs le CIL – Léman Centre Culturel de Fontlozier Valence
samedi 7 novembre 2026 · Centre Culturel de Fontlozier · Valence
Informations pratiques
Valence
Match d’impro Givrés vs le CIL – Léman
Centre Culturel de Fontlozier 95 Avenue de la Libération Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07 23:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Quoi de mieux pour commencer la saison !
Viens voir la folie douce des amis de Haute Savoie se mélanger à celle des Givrés !
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Centre Culturel de Fontlozier 95 Avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61 contact@givres.fr
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English :
What better way to kick off the season!
Come see the gentle madness of our friends from Haute-Savoie mix with that of the Givrés!
L’événement Match d’impro Givrés vs le CIL – Léman Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme
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