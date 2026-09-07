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AGENDA · Valence

Match d’impro Givrés vs le CIL – Léman Centre Culturel de Fontlozier Valence

samedi 7 novembre 2026 · Centre Culturel de Fontlozier · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Centre Culturel de Fontlozier
Adresse
95 Avenue de la Libération
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
6 6 6

Valence

Match d’impro Givrés vs le CIL – Léman

Centre Culturel de Fontlozier 95 Avenue de la Libération Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07 23:30:00

Date(s) :
2026-11-07

Quoi de mieux pour commencer la saison !
Viens voir la folie douce des amis de Haute Savoie se mélanger à celle des Givrés !
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Centre Culturel de Fontlozier 95 Avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61  contact@givres.fr

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English :

What better way to kick off the season!
Come see the gentle madness of our friends from Haute-Savoie mix with that of the Givrés!

L’événement Match d’impro Givrés vs le CIL – Léman Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme

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