Match d’impro Givrés vs le CIL – Léman Centre Culturel de Fontlozier Valence

Informations pratiques

Valence

Match d’impro Givrés vs le CIL – Léman

Centre Culturel de Fontlozier 95 Avenue de la Libération Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07 23:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Quoi de mieux pour commencer la saison !

Viens voir la folie douce des amis de Haute Savoie se mélanger à celle des Givrés !

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Centre Culturel de Fontlozier 95 Avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61 contact@givres.fr

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English :

What better way to kick off the season!

Come see the gentle madness of our friends from Haute-Savoie mix with that of the Givrés!

L’événement Match d’impro Givrés vs le CIL – Léman Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme